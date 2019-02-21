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, ’le yakınlaştığı iddiasının kasıtlı çıkarıldığını savundu! Okları davalı olduğu ’a yöneltti

, ’le yakınlaştığı iddiasının kasıtlı çıkarıldığını savundu. Popçu, ‘Bu iddiayı ortaya atanların kime yakın olduğunu biliyorum’ diyerek davalı olduğu ’ı ima etti

Arda iması yaptılar!

Ekim 2018'de Arda Turan'la Emirgan'daki bir mekanda yaptığı kavgada burnu kırılan Berkay, Ece Erken'le yakınlaştığı iddiasını yalanlarken üstü kapalı futbolcuya gönderme yaptı. Popçu, şu sözlerle de geçen yılki kavga öncesi eşi Özlem Hanım'a sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Turan'ı işaret etti:

"Bu haberi kimin, ne amaçla yaptırdığını ve bu iddiayı ortaya atanların kimlere yakın olduğunu çok iyi biliyorum. Haklının acelesi yoktur. Finalde kim kazanır göreceksiniz." Özlem Ada Şahin de "Berkay'la 5 yıldır birlikteyiz. Bu tarz bir haber ilk kez çıkıyor. Oturup düşünün" dedi.Geçtiğimiz gün Şamdan Plus'a röportaj veren Aslıhan Doğan Turan, "Olay gecesi Özlem Hanım, beni aradığında 8,5 aylık hamileydim. Bebeğime bir şey olsaydı, bunun hesabını kim verecekti?" dedi.

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