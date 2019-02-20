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  • 20.02.2019
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’ın eşi ve oğlu Hamza Arda’nın annesi Turan'dan çarpıcı açıklamalar

’ın eşi ve oğlu Hamza Arda’nın annesi Turan, bugün piyasaya çıkan ’a samimi açıklamalar yaptı. Güzel yenge, ‘Allah nasip ederse dördüncü çocuğumuzu da hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz’ dedi.

Doğan Turan, evlendikten sonraki ilk röportajını Şamdan Plus'a verdi. Evinde Şamdan Plus'a özel pozlar veren güzel yengenin bugün piyasaya çıkan dergiye verdiği röportajından satır başları şöyle....

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