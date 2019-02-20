Doğan Turan, evlendikten sonraki ilk röportajını Şamdan Plus'a verdi. Evinde Şamdan Plus'a özel pozlar veren güzel yengenin bugün piyasaya çıkan dergiye verdiği röportajından satır başları şöyle....
Doğan Turan, evlendikten sonraki ilk röportajını Şamdan Plus'a verdi. Evinde Şamdan Plus'a özel pozlar veren güzel yengenin bugün piyasaya çıkan dergiye verdiği röportajından satır başları şöyle....
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