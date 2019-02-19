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  • 19.02.2019
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, ’de sert kaynana ilan edildi

, son defilesine kız arkadaşını getiren oğluna sinirlendi. ’de sert kaynana ilan edildi

Ser kaynana

Victoria Beckham, geçtiğimiz gün 2019-20 sonbahar/ kış koleksiyonunu Londra Moda Haftası'nda sergiledi. Usta modacının eşi ve çocukları da defileyi izledi. 19 yaşındaki oğlu Brooklyn ise sevgilisi Hana Cross'u annesinden habersiz defileye getirdi. Bu duruma öfkelenen Victoria, defile sırasında küplere bindi. İngiliz basını 'ı 'Sert kaynana' ilan etti.

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