Eski manken Şenay Akay, geçtiğimiz 14 Şubat'ta romantikliğini konuşturdu. Uzun süredir aşk hayatında sessiz kalan Akay, yeni sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı.
Tarık Soner adındaki yeni aşkıyla kumsalda verdiği pozu Instagram'da paylaşan Akay, altına da "Aşkım, Sevgililer Günü'n kutlu olsun" notu düştü.
38 yaşındaki eski model, yeni sevgilisiyle aşkını sosyal medyada gözler önüne serdi.
Tarık Soner adındaki yeni aşkıyla kumsalda verdiği pozu Instagram'da paylaşan Akay, altına da "Aşkım, Sevgililer Günü'n kutlu olsun" notu düştü.
38 yaşındaki eski model, yeni sevgilisiyle aşkını sosyal medyada gözler önüne serdi.
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