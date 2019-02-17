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  • 17.02.2019
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aşka geldi

Aşka geldi
Eski manken Şenay Akay, geçtiğimiz 14 Şubat'ta romantikliğini konuşturdu. Uzun süredir aşk hayatında sessiz kalan Akay, yeni sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı.

Tarık Soner adındaki yeni aşkıyla kumsalda verdiği pozu 'da paylaşan Akay, altına da "Aşkım, Sevgililer Günü'n kutlu olsun" notu düştü.




38 yaşındaki eski model, yeni sevgilisiyle aşkını sosyal medyada gözler önüne serdi.

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