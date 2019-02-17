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  • 17.02.2019
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yakayı ele verdi! Özge Ulusoy, ile objesktiflere yakalandı

ile 3 aydır gizli gizli görüştüğü , sonunda objektife yakalandı. Aşklarını ilk kez ’in duyurduğu ve görüntülenmemek için yurt dışında buluşan ikili, İstinye’deki bir restorandan çıkarken yakayı ele verdi.

Üç aydır gözlerden uzak aşk yaşayan model Özge Ulusoy ile iş adamı Faruk Çolakoğlu'nun kaçışı sonunda bitti. Yakayı ele vermemek için ilişkinin başından beri yurt dışında görüşen ikili, önceki akşam faka bastı.

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