Üç aydır gözlerden uzak aşk yaşayan model Özge Ulusoy ile iş adamı Faruk Çolakoğlu'nun kaçışı sonunda bitti. Yakayı ele vermemek için ilişkinin başından beri yurt dışında görüşen ikili, önceki akşam faka bastı.
Üç aydır gözlerden uzak aşk yaşayan model Özge Ulusoy ile iş adamı Faruk Çolakoğlu'nun kaçışı sonunda bitti. Yakayı ele vermemek için ilişkinin başından beri yurt dışında görüşen ikili, önceki akşam faka bastı.
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