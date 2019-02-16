ATV'de Hercai rüzgarı esecek. Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Gülçin Santırcıoğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Hercai'nin yayınlanan ilk bölüm 2. fragmanı izleyiciyi derinden etkiledi. Mardin'de çekilen dizinin tanıtımında Jehan Barbur'un seslendirdiği türkü, izleyenleri uzak diyarlara götürdü. Birbirini çok seven iki gencin acı sonla biten hikayesini konu alan dizide, "Bir Ay Doğar" türküsüne de yer verildi. Herkesin içinde bir yere dokunan bu melodramatik türküyü, büyülü bir sesi olan Jehan Barbur seslendirdi. Barbur, Twitter hesabından yeni tanıtımı paylaşarak "Mardin'e ve bu güzel hikâyeye ses olmaktan mutluyum" notunu düştü.





Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin paylaşıyor.