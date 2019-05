DÖRT DÖRTLÜK ABD ÇIKARMASI

Başarılı sanatçı Zara, geçtiğimiz günlerde ABD'de 4 muhteşem konsere imza attı. Zara; New York, Washington ve New Jersey'deki sevenleriyle buluştu. New York Gypsy All Stars grubunun da eşlik ettiği sanatçı, Mayıs'ta ikinci ABD turnesi için anlaşma yaptı.