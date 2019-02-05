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  • 05.02.2019
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tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuldu

Bu kez sınıfta kaldı

Her zaman tarzı ile adından söz ettiren Yasemin Özilhan, dünkü kombini ile şaşırttı. Sosyetik güzel, 323 euro yani 1900 lira değerindeki Attico marka bol pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu. Özilhan, şişman gösteren pantolonu yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu.

İLK KEZ ELEŞTİRİ KONUSU
Özilhan, olay pantolonun altına ise 5 bin 500 TL'lik Balenciaga marka beyaz bot giymişti.

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