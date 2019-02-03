Organize İşler Sazan Sarmalı ekibi, önceki gün filmi tekrar izlemek için BKM Tiyatro'daydı. Özel gösterime Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere filmin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen gibi birçok isim katıldı.

Film bitince sahneye çıkan Yılmaz Erdoğan, oyuncuları da yanına çağırıp teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasının sonunda en büyük teşekkürünün İstanbul'a olduğunu belirten Yılmaz Erdoğan, filmde küçük bir rolü olan oğlu Rodin'i de sahnede alkışlattı...

Adanalı Sarı Saruhan'a hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'a övgüler yağdırdı.