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  • 03.02.2019
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'dan çağrısı

41 yaşındaki , sağlıklı bir bedene sahip olmak isteyen herkese yaptırmalarını tavsiye etti

Hacamat çağrısı

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Deniz Akkaya, spor ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra sırrının hacamat olduğunu da açıkladı. Akkaya, dün soluğu bir merkezde alıp yaptırdı.
Kraliyet Ailesi üyelerinin de tercihi olan hacamatı herkese tavsiye eden 41 yaşındaki manken, "Bedeniniz ancak ona iyi davrandığınızda size cevap verir" dedi.

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