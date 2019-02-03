Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Deniz Akkaya, spor ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra sırrının hacamat olduğunu da açıkladı. Akkaya, dün soluğu bir merkezde alıp hacamat yaptırdı.

Kraliyet Ailesi üyelerinin de tercihi olan hacamatı herkese tavsiye eden 41 yaşındaki manken, "Bedeniniz ancak ona iyi davrandığınızda size cevap verir" dedi.