Sık sık pahalı kozmetiklerden uzak durduğunu söyleyen Çağla Şıkel, cildi için kullandığı doğal maskenin sırrını verdi. 39 yaşındaki iki çocuk annesi modelin, 18. yüzyıldan beri kullanılan maskesi şöyle:



Yarım yumurta sarısı, 1 kibrit kutusu süzme peynir, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı bal. Karma ve yağlı ciltler ise yumurta sarısı yerine yumurta beyazı kullanıyor.