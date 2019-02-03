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  • 03.02.2019
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Çağla Şıkel sık sık yaptığı doğal cilt maskesinin tarifini kanalında verdi

Yüz yıllardır kadınların güzellik iksiri olan zeytinyağı ve bal, ünlü modelin de tercihi. Şıkel, kendisinin de sık sık yaptığı doğal cilt maskesinin tarifini kanalında verdi.

Yüzyıllık sır

Sık sık pahalı kozmetiklerden uzak durduğunu söyleyen Çağla Şıkel, cildi için kullandığı doğal maskenin sırrını verdi. 39 yaşındaki iki çocuk annesi modelin, 18. yüzyıldan beri kullanılan maskesi şöyle:

Yarım yumurta sarısı, 1 kibrit kutusu süzme peynir, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı bal. Karma ve yağlı ciltler ise yumurta sarısı yerine yumurta beyazı kullanıyor.

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