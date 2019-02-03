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  • 03.02.2019
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'e sevgi seli

Ata'ya sevgi seli

Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde tek kişilik oyununu sergileyen Ata Demirer, büyük ilgi gördü. Ünlü komedyen, çıkışta hayranlarını kırmayarak onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Doğan SAVAŞ

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