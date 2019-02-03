Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde tek kişilik oyununu sergileyen Ata Demirer, büyük ilgi gördü. Ünlü komedyen, çıkışta hayranlarını kırmayarak onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.
Doğan SAVAŞ
Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde tek kişilik oyununu sergileyen Ata Demirer, büyük ilgi gördü. Ünlü komedyen, çıkışta hayranlarını kırmayarak onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.
Doğan SAVAŞ
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