ABD'de kurduğu yoğurt fabrikasıyla sayılı zenginler arasına giren Hamdi Ulukaya, örnek bir davranışa imza attı... Başarılı Türk işadamı, www.ulukayagirisimi.com'a başvuru yapan bir grup genci Amerika'da ağırladı. Girişimcilik konusunda hevesli olan gençlere tesislerini tanıttı. Başarısının formülünü anlattı. "Çok çalışırsanız, başarırsınız" ifadesini kullandı. Sonra da 60 kişilik grubu, tarım ve hayvancılık alanında gelişmeleri için Doğu Ekspresi ile Erzincan'dan Kars'a yolladı. Bu programda uzman bir ekip, ilham konuşmaları, şirketleşme süreci ve marka yaratma stratejileri gibi girişimcilik yolculuğunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri gençlerle paylaştı. Ekip, şirketlerin gelecek stratejilerini de gençlerle tartıştı...





1,7 milyar dolar serveti bulunan Hamdi Ulukaya, gençlerle selfie yaptı.