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  • 01.02.2019
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Futbolcu ile önceki gün hakim karşısına çıkan 'aylık geliri' ile maliyeyi harekete geçirdi

Futbolcu ile önceki gün hakim karşısına çıkan , aylık gelirinin bin lira olduğunu söyledi. Asgari ücretle geçinenleri düşündüğü için böyle bir şey yaptığını savunan popçunun tepki çeken beyanı, Maliye’yi de harekete geçirdi!

ArdaTuran'la karıştığı kavga sonucu mahkemelik olan Berkay, "Aylık kazancım bin lira" diyerek önceki gün görülen davaya damga vurdu. Konser başı 80 bin lira alan ve eşi Özlem Ada Şahin'le lüks bir yaşam süren şarkıcı, tepki çekti. Berkay, mahkemede aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söyleyen Turan'ın böbürlendiğini ve bunun üzerine kinaye yaptığını belirtti. Ancak bu açıklamayı ihbar kabul eden Maliye, harekete geçti. Vergi kaçırma şüphesiyle Maliye'nin radarına takılan popçunun hesapları incelenecek. Berkay suçlu bulunursa kaçırdığı tutarın 3 katı vergi ziyaı cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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