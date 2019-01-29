Şarkılarıyla son yılların adından en çok söz ettiren kadın vokalleri arasına girmeyi başaran Tuğba Yurt, memleketi Bursa'da muhteşem bir konser verdi. Süper mini pullu elbisesiyle dikkat çeken sanatçı, hayranları tarafından deniz kızına benzetildi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan güzel şarkıcı, 'İnceden İnceden' adlı şarkısıyla konserine son verdi.