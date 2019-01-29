Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın evliliği hakkındaki skandal iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tosic'in Sırp model Sofija Milosevic ile yasak aşk yaşadığını öne süren Sırp basını, ardından da Karleusa'nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile görüntülü konuşma esnasında çekilen '+18'lik görüntülerini manşete taşımıştı. Ancak eski yenge, Tosic'i aldattığı haberlerini jet hızıyla yalanladı.

Karleusa, Çin'de forma giyen eşi ve kızlarıyla sosyal medyada mutluluk pozları verse de yine Kurir'in iddiasına göre madalyonun diğer yüzündeki gerçek başkaydı. Yapılan haberde Tosic'in, bu kez de Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'e kancayı taktığı yazıldı. Hatta 29 yaşındaki futbolcu, iki çocuk annesi seksi güzeli sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttu. Tosic ile Jelena, skandalın ardından hemen yayın yasağı talebinde bulundu.





Jelena'nın bir futbolcuyla yasak aşk skandalının ardından Tosic'in de meslektaşının eşine göz diktiği iddia ediliyor.

İki çocuk annesi Jovana, seksi pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor.