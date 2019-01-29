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  • 29.01.2019
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futbolcu ile eşi Jelena ’nın başrolündeki ihanet skandalına bir yenisi eklendi!

futbolcu ile eşi Jelena ’nın başrolündeki ihanet skandalına bir yenisi eklendi. Sırp basını Karleusa’nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes’le yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Dün ise Tosic’in, evli ve çocuklu Jovana Djordjevic’e sosyal medyada flört mesajları attığı öne sürüldü.

Aile boyu skandal

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın evliliği hakkındaki skandal iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tosic'in Sırp model Sofija Milosevic ile yasak aşk yaşadığını öne süren basını, ardından da 'nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile görüntülü konuşma esnasında çekilen '+18'lik görüntülerini manşete taşımıştı. Ancak eski yenge, Tosic'i aldattığı ini jet hızıyla yalanladı.

Karleusa, Çin'de forma giyen eşi ve kızlarıyla sosyal medyada mutluluk pozları verse de yine Kurir'in iddiasına göre madalyonun diğer yüzündeki gerçek başkaydı. Yapılan haberde Tosic'in, bu kez de Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'e kancayı taktığı yazıldı. Hatta 29 yaşındaki futbolcu, iki çocuk annesi seksi güzeli sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttu. Tosic ile Jelena, skandalın ardından hemen yayın yasağı talebinde bulundu.



Jelena'nın bir futbolcuyla yasak aşk skandalının ardından Tosic'in de meslektaşının eşine göz diktiği iddia ediliyor.
İki çocuk annesi Jovana, seksi pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

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