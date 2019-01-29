Ünlü oyuncu ve şarkıcı Layd Gaga, önceki gün Las Vegas'ta konser verdi. Birkaç şarkı söyledikten sonra da sahneye A Star is Born filminde başrolü paylaştığı yakışıklı oyuncu Bradley Cooper'ı davet etti. Cooper, filmde okudukları Shallow adlı parçayı söyledi. Gaga ise dizlerinin üzerine çöküp, Bradley Cooper'ı gözlerine hapsetti. O anları gören sosyal medya kullanıcıları Lady Gaga'ya Twitter'dan yüklendi. Öte yandan ikili, Los Angeles'ta düzenlenen Oyuncular Birliği Ödülleri gecesine de katıldı. Gaga, burada da yakışıklı oyuncuya hayran hayran baktı...

TWİTTER

l Kendine gel Lady.

l Bradley'den uzak dur.

l Adam evli mutlu

çocuklu sana yaramaz.

l Resmen adamı gözleriyle yedi!

l Bradley Cooper sana mı kaldı?