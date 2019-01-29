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, ’la evli olan ’ı gözleriyle yedi!

Şarkıcı , ’la evli olan ’ı izlerken ağladı. dan tepki yağdı: Evli, mutlu, çocuklu adamı gözleriyle yedi!

Adamı gözleriyle yedi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Layd Gaga, önceki gün Las Vegas'ta konser verdi. Birkaç şarkı söyledikten sonra da sahneye A Star is Born filminde başrolü paylaştığı yakışıklı oyuncu Bradley Cooper davet etti. Cooper, filmde okudukları Shallow adlı parçayı söyledi. Gaga ise dizlerinin üzerine çöküp, gözlerine hapsetti. O anları gören kullanıcıları 'ya Twitter'dan yüklendi. Öte yandan ikili, Los Angeles'ta düzenlenen Oyuncular Birliği Ödülleri gecesine de katıldı. Gaga, burada da yakışıklı oyuncuya hayran hayran baktı...

TWİTTER
l Kendine gel Lady.
l Bradley'den uzak dur.
l Adam evli mutlu
çocuklu sana yaramaz.
l Resmen adamı gözleriyle yedi!
l Bradley Cooper sana mı kaldı?

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