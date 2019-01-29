İkoncan İvana Sert ile ünlü motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'nin aşktaki uyumu stillerine de yansıdı. Önceki gün Dubai'deki sevgilisiyle bir örnek deri ceket giyen Sert, üstü açık otomobilde böyle poz vererek hava attı.
İkoncan İvana Sert ile ünlü motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'nin aşktaki uyumu stillerine de yansıdı. Önceki gün Dubai'deki sevgilisiyle bir örnek deri ceket giyen Sert, üstü açık otomobilde böyle poz vererek hava attı.
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