Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.01.2019
  • Gazete

ile ünlü motosiklet tasarımcısı ’nin aşktaki uyumu stillerine de yansıdı

İvana'nın uyumlu aşkı

ile ünlü motosiklet tasarımcısı 'nin aşktaki uyumu stillerine de yansıdı. Önceki gün Dubai'deki sevgilisiyle bir örnek deri ceket giyen Sert, üstü açık otomobilde böyle poz vererek hava attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİkoncan İvana Sert ile ünlü motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’nin aşktaki uyumu stillerine de yansıdı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri