Erdal Özyağcılar, önceki gün Kanyon'da kestane almak isterken kestanecinin yerinde olmadığını gördü.
Hemen tezgah başına geçen usta oyuncu, "En sevdiğim kendin pişir kendin ye" esprisiyle de güldürdü.
Erdal Özyağcılar, önceki gün Kanyon'da kestane almak isterken kestanecinin yerinde olmadığını gördü.
Hemen tezgah başına geçen usta oyuncu, "En sevdiğim kendin pişir kendin ye" esprisiyle de güldürdü.
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