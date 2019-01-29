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  • 29.01.2019
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tezgahının başına geçti! "Kendin pişir kendin ye"

Usta işi kestane!

Erdal Özyağcılar, önceki gün Kanyon'da almak isterken kestanecinin yerinde olmadığını gördü.

Hemen tezgah başına geçen usta oyuncu, "En sevdiğim kendin pişir kendin ye" esprisiyle de güldürdü.

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