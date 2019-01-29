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  • 29.01.2019
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'un 'deki rüya tatili sürüyor

Güneşin kızı

Soğuk havalardan geçen hafta sıcaklara kaçan Dilara Öztunç'un Maldivler'deki rüya tatili sürüyor. Güzel oyuncu, dün de deniz keyfi yaptı.
Bol bol güneşlenen Öztunç, daha sonra da fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan'a verdiği renkli pozlarıyla kıskandırdı.

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