Başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç, önceki akşam müzisyen Erkin Arslan'la Arnavutköy'deydi. Kendinden 16 yaş küçük Arslan'la görüntülenen 61 yaşındaki sanatçı, flaşlar patlayınca panikledi.
Aldinç'in 45 yaşındaki Arslan'la halleri ise "Yıllara meydan okuyan sanatçının gençlik sırrı ortaya çıktı" dedirtti.
Aldinç, güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarıyor.
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