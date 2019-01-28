Balat’tan Hollywood’a

İstanbul'da yaşayan iç mimar Ahmet Murat Efe, Balat'taki atölyesinde zırh, kılıç, ok, yay, mızrak, kalkan, miğfer ve maske gibi aksesuarlar hazırladı. Tasarımları Türkiye'de birçok dizi ve filmde kullandı. Kendisini her geçen gün geliştiren Türk tasarımcının başarısı Hollywood'a kadar ulaştı.
Efe, son olarak da Netflix'teki Türk dizisi "Hakan: Muhafız"daki Arap hançerini ve "Vuslat" dizisindeki 'Ariflerin Satrancı'nı tasarladı. Çocukluk hobisini mesleğe dönüştürdüğünü söyleyen Efe, "Yaptığımız iş o kadar çok yönlü ki... İlimi, bilimi, sanatı derken hepsini yoğurmak zorundasınız. Burada mühendis gibi davranmalısınız. Verdiğim parçayı doğru, estetik ve dönemine uygun yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.
Efe, son olarak da Netflix'teki Türk dizisi "Hakan: Muhafız"daki Arap hançerini ve "Vuslat" dizisindeki 'Ariflerin Satrancı'nı tasarladı. Çocukluk hobisini mesleğe dönüştürdüğünü söyleyen Efe, "Yaptığımız iş o kadar çok yönlü ki... İlimi, bilimi, sanatı derken hepsini yoğurmak zorundasınız. Burada mühendis gibi davranmalısınız. Verdiğim parçayı doğru, estetik ve dönemine uygun yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.
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