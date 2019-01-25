Oyunculuğa veda edip kendini tatillere adayan Dilara Öztunç, yine kendini yollara vurdu. Güzel oyuncu, önceki gün soluğu fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan'la Maldivler'de aldı.
Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu egzotik adada deniz keyfi yapan oyuncu, renkli anlarını Instagram'da paylaştı. Dilara Öztunç, paylaşımlarıyla da herkesi kıskandırdı.
Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu egzotik adada deniz keyfi yapan oyuncu, renkli anlarını Instagram'da paylaştı. Dilara Öztunç, paylaşımlarıyla da herkesi kıskandırdı.
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