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  • 25.01.2019
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Kıskandırdı!

Kıskandırdı!
Oyunculuğa veda edip kendini tatillere adayan Dilara Öztunç, yine kendini yollara vurdu. Güzel oyuncu, önceki gün soluğu fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan'la Maldivler'de aldı.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu egzotik adada deniz keyfi yapan oyuncu, renkli anlarını 'da paylaştı. , paylaşımlarıyla da herkesi kıskandırdı.

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