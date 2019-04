Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May, geçtiğimiz yıl Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile nikah kıydı. Eşinin memleketine de hayran kaldı. Sık sık Rize'ye giden May, çay tarlalarını ve yaylaları karış karış dolaştı. Karadeniz yemekleri yapmak için de kolları sıvadı. Geçtiğimiz aylarda her gün mıhlama yaptığını da söyleyen güzel oyuncu, diğer Brezilyalılar'ın da Karadeniz'i ve Rize'yi görmesi için çalışmalara başladı...