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  • 24.01.2019
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, ülkesindeki insanların 'i ve 'yi görmesi için çalışmalara başladı

li ile evlenen Brezilyalı oyuncu , ülkesindeki insanların da ’i görmesi için düğmeye bastı. Bu sene yapılacak olan turlar için bin Sambacı gezi listesine adını yazdırdı.



Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May, geçtiğimiz yıl Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile nikah kıydı. Eşinin memleketine de hayran kaldı. Sık sık Rize'ye giden May, çay tarlalarını ve yaylaları karış karış dolaştı. Karadeniz yemekleri yapmak için de kolları sıvadı. Geçtiğimiz aylarda her gün mıhlama yaptığını da söyleyen güzel oyuncu, diğer Brezilyalılar'ın da Karadeniz'i ve Rize'yi görmesi için çalışmalara başladı...

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