Hadise, önceki gün sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü şarkıcı, Murat Boz'la fotoğrafını "Murat'ım, kasları ve ben" notuyla Instagram'da yayınladı.
- Saklambaç
- 24.01.2019
- Gazete
Hadise, önceki gün sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü şarkıcı, Murat Boz'la fotoğrafını "Murat'ım, kasları ve ben" notuyla Instagram'da yayınladı.
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