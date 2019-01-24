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  • 24.01.2019
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sosyal medyayı karıştırdı! Hadise'nin '' paylaşımı fanlarını kızdırdı

Popçu , önceki gün ’la fotoğrafını ‘Murat’ım, kasları ve ben’ notuyla paylaştı. Boz’un aşkı ’in hayranları bu duruma kızdı. Hadise ile ünlü oyuncunun fanları birbirine girdi.



Hadise, önceki gün sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü şarkıcı, Murat Boz'la fotoğrafını "Murat'ım, kasları ve ben" notuyla Instagram'da yayınladı.

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