forma giyenve güzel oyuncumerakla beklenen düğün detayları belli oldu. Herkes, geçtiğimiz günlerde nişanlanan ikilininnikah masasına oturacağını düşündü. Ancak çiftin yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikilinin düğünü yaşadıkları Londra'da gerçekleşecek.