Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.01.2019
  • Gazete

ile ’nin düğün detayları belli oldu! Mesut Özil ve Amine Gülşe 'da dünya evine girecek

İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan ile ’nin düğün adresi belli oldu. Ünlü çiftin rüya gibi düğünü bu yaz ’da olacak. Çift, Türk dostları için de ’ye kaldıracak.



Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ve güzel oyuncu Amine Gülşe'nin merakla beklenen düğün detayları belli oldu. Herkes, geçtiğimiz günlerde nişanlanan ikilinin İstanbul'da nikah masasına oturacağını düşündü. Ancak çiftin yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikilinin düğünü yaşadıkları Londra'da gerçekleşecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriMesut Özil ile Amine Gülşe’nin düğün detayları belli oldu! Mesut Özil ve Amine Gülşe Londra'da dünya evine girecek
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar