Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ve güzel oyuncu Amine Gülşe'nin merakla beklenen düğün detayları belli oldu. Herkes, geçtiğimiz günlerde nişanlanan ikilinin İstanbul'da nikah masasına oturacağını düşündü. Ancak çiftin yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikilinin düğünü yaşadıkları Londra'da gerçekleşecek.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin düğün detayları belli oldu! Mesut Özil ve Amine Gülşe Londra'da dünya evine girecek
İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin düğün adresi belli oldu. Ünlü çiftin rüya gibi düğünü bu yaz Londra’da olacak. Çift, Türk dostları için de İngiltere’ye özel uçak kaldıracak.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ve güzel oyuncu Amine Gülşe'nin merakla beklenen düğün detayları belli oldu. Herkes, geçtiğimiz günlerde nişanlanan ikilinin İstanbul'da nikah masasına oturacağını düşündü. Ancak çiftin yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikilinin düğünü yaşadıkları Londra'da gerçekleşecek.
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