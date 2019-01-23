Kariyerinde eski eşi Ebru Şallı'nın izinden giden Harun Tan, iş dünyasından spora transfer oldu. Geçtiğimiz aylarda sertifikasını alıp profesyonel yoga hocası olan 54 yaşındaki işadamı, İstanbul'daki karmaşadan da Çanakkale'ye kaçtı.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocalığına soyundu
İstanbul’dan taşınan Harun Tan, Çanakkale’de inzivaya çekildi. Yoga hocalığına soyunan sosyetik işadamı, Yeşilyurt Köyü’nde sosyete için sağlıklı yaşam kampları düzenlemeye başladı.
Kariyerinde eski eşi Ebru Şallı'nın izinden giden Harun Tan, iş dünyasından spora transfer oldu. Geçtiğimiz aylarda sertifikasını alıp profesyonel yoga hocası olan 54 yaşındaki işadamı, İstanbul'daki karmaşadan da Çanakkale'ye kaçtı.
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