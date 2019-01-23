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  • 23.01.2019
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'nın eski eşi yoga hocalığına soyundu

’dan taşınan , ’de inzivaya çekildi. Yoga hocalığına soyunan sosyetik işadamı, ’nde sosyete için kampları düzenlemeye başladı.



Kariyerinde eski eşi Ebru Şallı'nın izinden giden Harun Tan, iş dünyasından spora transfer oldu. Geçtiğimiz aylarda sertifikasını alıp profesyonel yoga hocası olan 54 yaşındaki işadamı, İstanbul'daki karmaşadan da Çanakkale'ye kaçtı.

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