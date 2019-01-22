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  • 22.01.2019
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- Sinem Gündoğdu çifti bebeklerine 'ın kızı Liya'nın ismini verecek




Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu arasında yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Mutlu çift, geçtiğimiz gün ilk doğacak bebekleri için Almanya'da Baby Shower partisi yaptı. Kutlamaya ikilinin akrabaları katıldı.

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