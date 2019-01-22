Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu arasında yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Mutlu çift, geçtiğimiz gün ilk doğacak bebekleri için Almanya'da Baby Shower partisi yaptı. Kutlamaya ikilinin akrabaları katıldı.
- Saklambaç
- 22.01.2019
- Gazete
Hakan Çalhanoğlu - Sinem Gündoğdu çifti bebeklerine Tarkan'ın kızı Liya'nın ismini verecek
Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu arasında yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Mutlu çift, geçtiğimiz gün ilk doğacak bebekleri için Almanya'da Baby Shower partisi yaptı. Kutlamaya ikilinin akrabaları katıldı.
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