İlk kez TAKVİM'in 27 Aralık 2018'de ortaya çıkarttığı Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı, ünlü popçunun paylaştığı video ile belgelendi. 49 yaşındaki Sandal, butik sahibi olan bir çocuk annesi Melis Sütşurup (29) ile şarkı söylerlerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram hesabının hikaye bölümünden videosunu yayınlayan Mustafa Sandal, paylaşımına "Söz verdiğim gibi ilk sizinle tanıştırıyorum" ifadelerini kullandı. Mustafa Sandal, iki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de sonlandırmıştı.
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