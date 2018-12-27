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  • 27.12.2018
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Sınır ötesi tesadüf! , ’la yeni bir aşka yelken mi açtı!

Boşandıktan sonra sürekli farklı isimlerle anılan , iddiaya göre ’la yeni bir aşka yelken açtı. İkili, geçtiğimiz hafta aynı gün ve saatlerde Milano’da tatildeydi. Musti'nin ‘Tayland’a gidiyorum’ dedikten bir gün sonra ise sosyetik güzelin Tayland’dan paylaşım yapması, aşk iddiasını güçlendirdi.



Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitirdikten sonra aşk hayatında gaza basan Mustafa Sandal'ın hızına yetişilmiyor. Boşanma sonrası adı pek çok isimle anılan Musti, iddiaya göre şimdi de gönlünü Melis Sütşurup'a kaptırdı. Bir süredir gizli gizli görüşen 48 yaşındaki popçu ile 29 yaşındaki butik sahibi sosyetik güzelin buluşma adresi ise yurt dışı…
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