şarkıcı10 yıllıkevliliğini Haziran'dabitirdikten sonrahızınayetişilmiyor. Boşanmasonrası adı pek çok isimleanılan Musti, iddiaya göreşimdi dekaptırdı. Birsüredir gizli gizli görüşenilebutik sahibisosyetik güzelin buluşma adresi ise yurt dışı…