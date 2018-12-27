Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitirdikten sonra aşk hayatında gaza basan Mustafa Sandal'ın hızına yetişilmiyor. Boşanma sonrası adı pek çok isimle anılan Musti, iddiaya göre şimdi de gönlünü Melis Sütşurup'a kaptırdı. Bir süredir gizli gizli görüşen 48 yaşındaki popçu ile 29 yaşındaki butik sahibi sosyetik güzelin buluşma adresi ise yurt dışı…
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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