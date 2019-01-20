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  • 20.01.2019
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dünyaca ünlü starları solladı! Çağatay Ulusoy dünyanın en güzel 9. erkeği seçildi

Amerika merkezli ’, 2019’un ‘En Güzel ve Erkek’ yıldızlarını seçti. Oylamayla en güzel ilk 10’un belirleneceği listeye şu 8 Türk girdi: , , , , , , , .

Yeni nesil oyuncuların yıldızı, yurt dışında parlamaya devam ediyor. Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World', 2019 yılının 'En Güzel 100 Kadın ve Erkeği'ni seçti. Sitenin ilk 10'u belirlemek için oylamaya sunduğu dünya çapındaki 100 erkek ve 100 kadın arasında 8 Türk yıldız da yer aldı. Hande Erçel, Fahriye Evcen, Elçin Sangu, Hazal Kaya ve Ayça Ayşin Turan; dünyanın en güzel 100 kadını arasına girdi.

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