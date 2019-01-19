Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in karısı Jelena Karleusa'nın başka bir futbolcuyla Facetime'dan çıplak görüştüğü fotoğrafları Sırp basınında manşetlere çıkmıştı. Informer dergisinin haberine göre Jelena Karleusa, Vranjes'i Tosic'le yaşadığı eve getirdi ve çocuklarına da doktor olarak tanıttı. Derginin ulaştığı detaylara göre; Jelena kocası Tosic'in Çin'de imzalayacağı büyük sözleşmenin ardından Vranjes'e boşanma sözü verdiği iddia edildi.
- Saklambaç
- 19.01.2019
- Gazete
Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa aşk yaşadığı Vranjes’i çocuklarına doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı!
Tosic’in eşi Jelena’nın aşk yaşadığı Vranjes’i evine davet ettiği ve çocuklarına da doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı. Sırp medyası, “Bu evliliğin sürmesi artık zor” yorumunu yaptı...
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in karısı Jelena Karleusa'nın başka bir futbolcuyla Facetime'dan çıplak görüştüğü fotoğrafları Sırp basınında manşetlere çıkmıştı. Informer dergisinin haberine göre Jelena Karleusa, Vranjes'i Tosic'le yaşadığı eve getirdi ve çocuklarına da doktor olarak tanıttı. Derginin ulaştığı detaylara göre; Jelena kocası Tosic'in Çin'de imzalayacağı büyük sözleşmenin ardından Vranjes'e boşanma sözü verdiği iddia edildi.
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