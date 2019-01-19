eski yıldızıkarısıbaşka bir futbolcuyla Facetime'dan çıplak görüştüğü fotoğrafları Sırp basınında manşetlere çıkmıştı. Informer dergisinin haberine göre Jelena'i Tosic'le yaşadığı eve getirdi ve çocuklarına da doktor olarak tanıttı. Derginin ulaştığı detaylara göre; Jelena kocası Tosic'in Çin'de imzalayacağı büyük sözleşmenin ardından Vranjes'e boşanma sözü verdiği iddia edildi.