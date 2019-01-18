Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın o futbolcuya yolladığı çıplak fotoğraflar sızdı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in olaylı eşi Jelena Karleusa skandallarına devam ediyor. Bu kez işin boyutu büyüdü ve Jelena Karleusa'nın eşi Dusko Tosic'i aldattığı ortaya çıktı. Ayrıca Jelena Karleusa'nın başka bir futbolcuya gönderdiği çıplak fotoğraflarda ifşa oldu. Şimdi Dusko Tosic ve Jelena Karleusa'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. İşte Dusko Tosic'in ve futbolcuların eşleri, sevgilileri...
18 Ocak 2019 Cuma, 10:17:56
Güncelleme: 10:48:38
Bir süredir haklarında ayrıldılar, ayrılacaklar şeklinde konuşulan Tosic ve Jelena Karleusa çiftine bir darbe de Sırp basınından geldi. Sırp basınının ifşa ettiği çıplak fotoğraflarda dedikoduları doğrular şekilde, Jelena'nın Bosna Hersekli futbolcu Vranjes ile ilişkisi olduğu iddia edildi.
Kısa bir süre önce Sırp basını, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın boşanma noktasına geldiğini iddia etmişti.
Sırp basını, Tosic'in Jelena'yı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic ile aldattığını öne sürmüştü.
Söz konusu dedikoduların yankıları sürerken bu defa da Jelena'nın Tosic'i Anderlecht forması giyen Ognjen Vranjes ile aldattığı iddia edilmişti.
Vranjes'in konserini izlemeye gittiği Jelena'ya mesajlar gönderdiği ve bunların da Tosic tarafından yakalandığı belirtilmişti. Tosic'in gördüğü mesajlar sonrasında Vranjes'i arayarak tehdit ettiği yazılmıştı.