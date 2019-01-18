Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın o futbolcuya yolladığı çıplak fotoğraflar sızdı (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in olaylı eşi Jelena Karleusa skandallarına devam ediyor. Bu kez işin boyutu büyüdü ve Jelena Karleusa'nın eşi Dusko Tosic'i aldattığı ortaya çıktı. Ayrıca Jelena Karleusa'nın başka bir futbolcuya gönderdiği çıplak fotoğraflarda ifşa oldu. Şimdi Dusko Tosic ve Jelena Karleusa'nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. İşte Dusko Tosic'in ve futbolcuların eşleri, sevgilileri...

18 Ocak 2019 Cuma, 10:17:56 Güncelleme: 10:48:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





