Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra gönlünü Guido Senia'ya kaptırdığı konuşulan Şeyma Subaşı, vicdan yaptı. Subaşı geçtiğimiz gün Tayland'daki Fransız DJ'in yanına gitti. Kızı Melisa'yı Ilıcalı'ya bırakan genç kadın, eğlenceli anlarını sosyal medyada yayınladı.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
Şeyma Subaşı vicdan yaptı!
Sevgilisiyle tatile çıktı. Kızını görüntülü arayarak teselli etti.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra gönlünü Guido Senia'ya kaptırdığı konuşulan Şeyma Subaşı, vicdan yaptı. Subaşı geçtiğimiz gün Tayland'daki Fransız DJ'in yanına gitti. Kızı Melisa'yı Ilıcalı'ya bırakan genç kadın, eğlenceli anlarını sosyal medyada yayınladı.
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