basını geçtiğimiz günlerdeeşi'nın, Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk yaşadığını yazdı. İhanet anları ise herkesi şaşırttı. +18 görüntülere göre; ikili çıplak bir şekilde görüntülü konuşma yaptı. Kısa bir süre sonra da çiftin'da yaptıkları tatilin videosu ortaya çıktı. Ancak eski yenge her şeyi yalandı.