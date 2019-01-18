Sırp basını geçtiğimiz günlerde Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk yaşadığını yazdı. İhanet anları ise herkesi şaşırttı. +18 görüntülere göre; ikili çıplak bir şekilde görüntülü konuşma yaptı. Kısa bir süre sonra da çiftin Atina'da yaptıkları tatilin videosu ortaya çıktı. Ancak eski yenge her şeyi yalandı.
- Saklambaç
- 18.01.2019
- Gazete
İhanetin perde arkası aralandı! Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya bin adet kırmızı gül
Çok konuşulan ihanetin perde arkası aralandı. Boşnak futbolcu Vranjes’in Jelena’ya bin adet kırmızı gül yolladığı ortaya çıktı.
Sırp basını geçtiğimiz günlerde Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile yasak aşk yaşadığını yazdı. İhanet anları ise herkesi şaşırttı. +18 görüntülere göre; ikili çıplak bir şekilde görüntülü konuşma yaptı. Kısa bir süre sonra da çiftin Atina'da yaptıkları tatilin videosu ortaya çıktı. Ancak eski yenge her şeyi yalandı.
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