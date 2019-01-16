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  • 16.01.2019
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Jelena ofsayta düştü! Dusko Tosic'in eşi 'nın, futbolcu ile samimi görüntüleri ortaya çıktı

’ın eski yıldızı Tosic’e şok! Sırp futbolcunun şarkıcı eşi ’nın, yaşadığı iddia edilen futbolcu ile samimi görüntüleri Sırp gazetelerinde manşet oldu.



Eşi Dusco Tosic'in Beşiktaş'ta forma giydiği dönem ülkemizde de manşetlerden düşmeyen Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, 'kırmızı kartlık' bir haberle gündemde... 2008'de yaptıkları evliliklerinden iki de kızları olan Jelena ile Tosic'in geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddiaları gündeme geldi. Gerekçe olarak ise ikilinin birbirine ihaneti gösterildi.

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