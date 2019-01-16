Eşi Dusco Tosic'in Beşiktaş'ta forma giydiği dönem ülkemizde de manşetlerden düşmeyen Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, 'kırmızı kartlık' bir haberle gündemde... 2008'de yaptıkları evliliklerinden iki de kızları olan Jelena ile Tosic'in geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddiaları gündeme geldi. Gerekçe olarak ise ikilinin birbirine ihaneti gösterildi.
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
Jelena ofsayta düştü! Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile samimi görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş’ın eski yıldızı Tosic’e şok! Sırp futbolcunun şarkıcı eşi Jelena Karleusa’nın, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile samimi görüntüleri Sırp gazetelerinde manşet oldu.
Eşi Dusco Tosic'in Beşiktaş'ta forma giydiği dönem ülkemizde de manşetlerden düşmeyen Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, 'kırmızı kartlık' bir haberle gündemde... 2008'de yaptıkları evliliklerinden iki de kızları olan Jelena ile Tosic'in geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddiaları gündeme geldi. Gerekçe olarak ise ikilinin birbirine ihaneti gösterildi.
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