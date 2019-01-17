Önceki gün 37. yaşını ailesiyle kutlayan Emina Jahovic, parti öncesinde Akmerkez'de alışverişe çıktı. Eli kolu torbayla dolu olan Sırp şarkıcı, objektifleri görünce gerildi.



Jahovic, geçtiğimiz günlerde kısa süreli ayrılık yaşadığı Sadettin Saran'la ilgili soruları "Bu konuya girmeyelim" diye yanıtsız bıraktı.



Aydın HAMZA