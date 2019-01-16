Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos (54) ile eşi Mackenzie Bezos'un (48) boşanması hala gündem. 25 yıllık evliliğin ve olası rekor mal paylaşımın arkasında ise ihanet olduğu da kesinleşti. Jeff Bezos'un eşini evli Lauren Sanchez (49) ile aldattığı kesinleşirken ilginç detaylar da ortaya saçıldı. Eski spiker Lauren Sanchez'in, 3 yıl önce Bezos'la tanıştıktan sonra çevresine, "Tam idealimdeki erkek. Hayalini kurduğum adam. O özel biri ve onunla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor" dedi. İlişkilerinin ilk ayında Boston'daki Intercontinental Otel'de kalan Bezos ile Sanchez'in ilişkilerinin 3 yıldır sürdüğüne dikkat çekildi. Jeff Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie ile boşanacaklarını duyurduktan sonra gündeme yaklaşık 136 milyar dolarlık servetin nasıl paylaşılacağı gelse de, kanunların 'yarı yarıya yazdığı belirtildi.
SANCHEZ DE EVLİ
Pilotluk da yapan Lauren Sanchez medya dünyasındaki tanınırlığının yanı sıra, 2012 yılında Matt Damon ve Ben Affleck gibi pek çok ünlü Hollywood yıldızının menajerliğini de üstlenen Patrick Whitesell ile evli.
Sanchez, Bezos'un kırmızı rengi çok sevdiği için birçok davette o rengi tercih etmeye başladı. Bezos'un 25 yıllık eşi de kırmızı tutkunuydu.
SANCHEZ DE EVLİ
Pilotluk da yapan Lauren Sanchez medya dünyasındaki tanınırlığının yanı sıra, 2012 yılında Matt Damon ve Ben Affleck gibi pek çok ünlü Hollywood yıldızının menajerliğini de üstlenen Patrick Whitesell ile evli.
Sanchez, Bezos'un kırmızı rengi çok sevdiği için birçok davette o rengi tercih etmeye başladı. Bezos'un 25 yıllık eşi de kırmızı tutkunuydu.
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