Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma nedeni Lauren Sanchez mi?

Dünyanın gözü Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos (54) ile eşi Mackenzie Bezos'un (48) boşanmasına çevrildi. 25 yıllık evliliğin ve olası rekor mal paylaşımın arkasında ise ihanet olduğu iddia edildi. Jeff Bezos'un eşini evli Lauren Sanchez (49) ile aldattığı konuşuluyor.

11 Ocak 2019 Cuma, 09:28:35 Güncelleme: 09:50:16
Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma nedeni Lauren Sanchez mi?

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Boşanma kararı sonrası gözler ikilinin nasıl bir mal varlığı paylaşımı yapacağına çevrildi. Mackenzie Bezos'un dünyanın en zengin kadını olacağı konuşulmaya başlandı.

Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma nedeni Lauren Sanchez mi?

Ayrılık kararının ardında ise bir skandal yattığı ortaya çıktı. Çiftin evliliklerini sonlandırma sebebi olarak eski sunucu Lauren Sanchez gösterildi.

Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma nedeni Lauren Sanchez mi?

Jeff Bezos'un yaklaşık 8 aydır eşini aldattığı ortaya çıkarken, başarılı iş insanının eskiden Fox 11'de sunuculuk yapan ve Hollywood'un önde gelen yetenek avcılarından biriyle evli olan Lauren Sanchez'le birlikte olduğu önü sürüldü.

Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma nedeni Lauren Sanchez mi?

Trump'a yakınlığıyla bilinen Enquirer dergisinin Bezos ile 49 yaşındaki Sanchez arasında yaşadığı aşkı ifşa edeceğini duyurmasının ardından çiftin böyle bir açıklama yoluna gittiği belirtildi.

Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma nedeni Lauren Sanchez mi?

Daily Mail'e konuşan kaynaklar ise Bezos'un eşinin 8 ay önce bu kaçamağı öğrendiğini ve buna izin verdiğini dile getirdi.

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