Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma nedeni Lauren Sanchez mi?
Dünyanın gözü Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos (54) ile eşi Mackenzie Bezos'un (48) boşanmasına çevrildi. 25 yıllık evliliğin ve olası rekor mal paylaşımın arkasında ise ihanet olduğu iddia edildi. Jeff Bezos'un eşini evli Lauren Sanchez (49) ile aldattığı konuşuluyor.
11 Ocak 2019 Cuma, 09:28:35 Güncelleme: 09:50:16
Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Boşanma kararı sonrası gözler ikilinin nasıl bir mal varlığı paylaşımı yapacağına çevrildi. Mackenzie Bezos'un dünyanın en zengin kadını olacağı konuşulmaya başlandı.
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