Jeff Bezos ile Mackenzie Bezos'un boşanma nedeni Lauren Sanchez mi?

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Boşanma kararı sonrası gözler ikilinin nasıl bir mal varlığı paylaşımı yapacağına çevrildi. Mackenzie Bezos'un dünyanın en zengin kadını olacağı konuşulmaya başlandı.