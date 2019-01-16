Çevreyi korumak için plastik kullanımını kısıtlamak amacıyla alışveriş poşeti paralı oldu. Vatandaş, bez çanta ve fileye yöneldi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da önceki gün Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın hazırladığı fileleri Instagram'da paylaştı. Stil danışmanı, derneğe destek verip "File kullanın" çağrısı yaptı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da önceki gün Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın hazırladığı fileleri Instagram'da paylaştı. Stil danışmanı, derneğe destek verip "File kullanın" çağrısı yaptı.
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