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  • 16.01.2019
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'un eşi 'dan 'file' çağrısı

File çağrısı
Çevreyi korumak için plastik kullanımını kısıtlamak amacıyla alışveriş poşeti paralı oldu. Vatandaş, bez çanta ve fileye yöneldi.

'un eşi da önceki gün Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın hazırladığı fileleri 'da paylaştı. Stil danışmanı, derneğe destek verip "File kullanın" çağrısı yaptı.

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