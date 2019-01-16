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  • 16.01.2019
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'nın li'si 'a büyük jest

Fekeli’ye büyük jest
Perşembe akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova' setinin önceki gün özel bir misafiri vardı. Adana'daki dizi setini Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ziyaret etti.

Dizide canlandırdığı 'li' karakteriyle beğeni toplayan Kerem Alışık, Sel ile bir araya geldi. Belediye Başkanı, oyuncuya "Fekeliler'den Fekeli'ye" yazılı Tapan bıçağı seti ve kök boya el dokuması kilim hediye etti.



Alışık, " adını en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum" dedi.

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