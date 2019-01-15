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  • 15.01.2019
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Kucak dolusu sevgi

Kucak dolusu sevgi
Şu sıralar eşi Buğra Toplusoy ile Las Vegas'ta olan , önceki gün yaptığı paylaşımla yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, eşiyle çıktığı gezi sırasında rengarenk papağanları görünce çılgına döndü. Hayvansever oyuncu, sevimli papağanları kucaklayıp eşine böyle poz verdi.

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