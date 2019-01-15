Kucak dolusu sevgi

Şu sıralar eşi Buğra Toplusoy ile Las Vegas'ta olan Ceyda Ateş, önceki gün yaptığı paylaşımla yüzleri gülümsetti. Güzel oyuncu, eşiyle çıktığı gezi sırasında rengarenk papağanları görünce çılgına döndü. Hayvansever oyuncu, sevimli papağanları kucaklayıp eşine böyle poz verdi.
- Saklambaç
- 15.01.2019
- Gazete
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