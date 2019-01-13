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  • 13.01.2019
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Hayatı dram çıktı

Hayatı dram çıktı
Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, önceki gün Nefise Seda Yanık'ın 'Bizim Saat' programında çarpıcı açıklamalar yaptı. , "Küçükken babamdan şiddet gördüm. 10 yaşında beni çırılçıplak sokağa attı. Taciz gördüm" diye yaşadığı dramı anlattı. Kapışmak, yaşam öyküsüyle izleyenleri derinden etkiledi.

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