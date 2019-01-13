Hayatı dram çıktı

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, önceki gün Nefise Seda Yanık'ın 'Bizim Saat' programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kapışmak, "Küçükken babamdan şiddet gördüm. 10 yaşında beni çırılçıplak sokağa attı. Taciz gördüm" diye yaşadığı dramı anlattı. Kapışmak, yaşam öyküsüyle izleyenleri derinden etkiledi.
- Saklambaç
- 13.01.2019
- Gazete
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