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  • 12.01.2019
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Güldüren benzetme

Güldüren benzetme
Başak Dizer, önceki akşam Etiler Steakroom'daydı. Çıkışta güzel stil danışmanına oyuncu eşi ile 'ın kalecisi Loris Karius arasındaki benzerlik soruldu.



Dizer, esprili sorular karşısında gülümsemekle yetindi.



DOĞAN SAVAŞ

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