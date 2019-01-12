Güldüren benzetme

Başak Dizer, önceki akşam Etiler Steakroom'daydı. Çıkışta güzel stil danışmanına oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius arasındaki benzerlik soruldu.
Dizer, esprili sorular karşısında gülümsemekle yetindi.
DOĞAN SAVAŞ
Dizer, esprili sorular karşısında gülümsemekle yetindi.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.