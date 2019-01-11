Sempatik oyuncu Ezgi Mola, bambaşka bir karakterle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mola, prömiyeri 7 Şubat'ta gerçekleşecek Alice müzikalinde sivri dilli kraliçeyi canlandıracak.
Sürekli Alice ile karşı karşıya gelecek olan kraliçe, hem Alice'i merak edecek ve onu çözmeye çalışacak hem de onu alt etmek için elinden geleni yapacak. Kraliçe, İskambil Askerleri'ni Alice'in üstüne salacak…
Sürekli Alice ile karşı karşıya gelecek olan kraliçe, hem Alice'i merak edecek ve onu çözmeye çalışacak hem de onu alt etmek için elinden geleni yapacak. Kraliçe, İskambil Askerleri'ni Alice'in üstüne salacak…
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