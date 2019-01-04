Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kızı Melisa ile ABD'ye giden Şeyma Subaşı, şu sıralar ise Meksika'nın altını üstüne getiriyor. Çılgın plaj partilerinde eğlenen Subaşı, önceki gün de 5 yaşındaki kızıyla bu rengarenk karesini paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kızı Melisa ile ABD'ye giden Şeyma Subaşı, şu sıralar ise Meksika'nın altını üstüne getiriyor. Çılgın plaj partilerinde eğlenen Subaşı, önceki gün de 5 yaşındaki kızıyla bu rengarenk karesini paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.