Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kızı Melisa ile ABD'ye giden Şeyma Subaşı, şu sıralar ise Meksika'nın altını üstüne getiriyor. Çılgın plaj partilerinde eğlenen Subaşı, önceki gün de 5 yaşındaki kızıyla bu rengarenk karesini paylaştı.