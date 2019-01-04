



Altın Kelebek'teki kıyafeti eleştirilince küplere binen Hadise, işi iyice abarttı. Yılbaşı tatili için Paris'e giden popçu, fötr şapkayla pozunu Instagram'da paylaştı. Poz verirken orta parmağını kaldıran şarkıcı, paylaşımına "Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın. Onlara güzel bir hediyem var" notu düşerek ağızları açıkta bıraktı. Bu olay hareket üzerine Hadise'ye "Kıyafet değil ama bu hareket senin gibi bir sanatçıya yakışmadı" yorumu geldi.