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tehlikeli sularda yüzüyor! nereye Serenay Aktaş oraya

Hakan nereye Aktaş oraya
Oyuncu ile , tehlikeli sularda yüzüyor. Geçtiğimiz haftalarda maçını izleyen ikili, önceki akşam da Bomonti'deki bir partide buluştu.



Aktaş, aşk iddiasına "Hakan'la arkadaşız" dedi. Ancak güzel oyuncunun sosyetik işadamının her gittiği yerde olması ise "Serenay'dan Hakan'a yakın markaj" dedirtti.

DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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