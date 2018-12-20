Oyuncu Serenay Aktaş ile Hakan Sabancı, tehlikeli sularda yüzüyor. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş maçını izleyen ikili, önceki akşam da Bomonti'deki bir partide buluştu.
Aktaş, aşk iddiasına "Hakan'la arkadaşız" dedi. Ancak güzel oyuncunun sosyetik işadamının her gittiği yerde olması ise "Serenay'dan Hakan'a yakın markaj" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
Aktaş, aşk iddiasına "Hakan'la arkadaşız" dedi. Ancak güzel oyuncunun sosyetik işadamının her gittiği yerde olması ise "Serenay'dan Hakan'a yakın markaj" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
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