Efsane yarış atı Bold Pilot ile onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki aşkı anlatan 'Bizim için Şampiyon' filmi, gişedeki yükselişine devam etti. İlk hafta 195.542 seyirci ile açılış yapan film, efsane yarış atı gibi geriden gelerek ikinci haftanın sonunda 255.703 kişi tarafından izlendi. Bu başarısı ile kısa sürede zirveye yerleşti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.