TÜRK yarış tarihi boyunca birçok efsane at, yarışseverlerin gönlünde taht kurdu. "Bold Pilot"ın hayatını anlatan vizyondaki "Bizim İçin Şampiyon" filmi de, pistlerde iz bırakan diğer şampiyon yarış atlarını anımsattı. Bold Pilot, yarış hayatına, 28 Mayıs 1995 Pazar günü, start verildikten hayli sonra çıkmasına rağmen son 200'deki müthiş atakları ile birinciliğe uzandığı Asuvan Koşusu ile başladı. Sezonun son zorlu mücadelesi Sakarya Koşusu'nu da kazanan Bold Pilot, 1995'i "Yılın baş tayı" olarak noktaladı. 3'ü yaşlı döneminde katıldığı 9 koşudan 8'ini kazanan Bold Pilot, yarışseverlerin gönlünde taht kurdu. Gazi Koşusu birinciliğini de bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2.26.22'lik rekor derece ile kazanarak hak ettiği onura ulaşan Bold Pilot, adını tarihe altın harflerle yazdırdı. İngiliz Thoroughbred ırkının temel üç aygırından birincisi olan Byerley Türk, atlarda hızın sembolü olarak şöhret kazandı. Baba Kuruş ve Baba Sa'd, Atatürk'ün talimatıyla safkan Arap atı yetiştirmek amacıyla kurulan bir komisyon tarafından 1932'de 24 bin Fransız Frangı ödenerek alındı.
BİR DÖNEME DAMGA VURDU
Bold Pilot geçen bir yıllık süreçte 11 üst düzey mücadeleyi kazanarak adeta imkansızı başarmışdı. Bir şampiyon olarak adını yarış tarihine yazdırdı.
Byerley Türk'ün hayatının ilk 8-10 yılı, savaş meydanlarında geçti.
BİR DÖNEME DAMGA VURDU
Bold Pilot geçen bir yıllık süreçte 11 üst düzey mücadeleyi kazanarak adeta imkansızı başarmışdı. Bir şampiyon olarak adını yarış tarihine yazdırdı.
Byerley Türk'ün hayatının ilk 8-10 yılı, savaş meydanlarında geçti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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